Pompeo, 13 Temmuz'da Obrador'u ziyaret edecek

ABD ve Meksika hükümetleri, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Meksika'nın yeni devlet başkanı Andrés Manuel López Obrador'u (AMLO) ziyaret edeceğini açıkladı. Pompeo ve AMLO'nun göç, ticaret, sınır güvenliği ve kalkınma hakkında görüşecekleri belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, göç, ticaret, güvenlik ve kalkınma konuları hakkında görüşmek üzere 13 Temmuz'da yeni Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador'u (AMLO) ziyaret edecek.

AMLO ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkiyi göç, NAFTA ve Trump'ın sınır duvarı için Meksika'dan ödeme talebi konularının belirleyeceği öngörülüyor.

AMLO, Trump ile yaptığı telefon görüşmesini “dostça ve saygılı” olarak nitelemişti.

AMLO'nun telefon görüşmesinde ABD'ye göçün azalmasına yardımcı olma karşılığında ABD'den ekonomik kalkınma için yardım talep ettiği belirtilmişti. Meksika Dışişleri Bakanlığı, Pompeo ile gerçekleşecek görüşmede güvenlik ve ticaretin yanı sıra bu konuya da değinileceğini açıkladı.