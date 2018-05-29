Polonya'nın 'kalıcı ABD üssü' talebine Rusya'dan tepki

Polonya'nın ABD'den ülkeye kalıcı askeri üs kurmasını istemesine Rusya'dan tepki geldi.

Polonya, ABD'ye 2 milyar dolar kadar para önererek ülkeye kalıcı askeri üs kurmasını istemişti. Üssün Rusya'ya karşı kurulacağı biliniyordu.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov konuyla ilgili açıklama yaparak üssün Avrupa'nın güvenliğine zarar vereceğini söyledi.

Her egemen ülkenin bu tür konularda kendi kararını verebileceğini vurgulayan Peskov, buna karşın kıtadaki atmosferin bundan zarar göreceğini belirtti.

Peskov, "NATO askeri yapılarının sınırlarımıza doğru aşamalı olarak ilerlediğini gördüğümüzde bu tabii ki kıtada güvenlik ve istikrar yaratmıyor" diye konuştu.

Rus sözcü, NATO'nun adımlarının Rusya'nın da bölgede silahlanarak dengeyi sağlamasıyla sonuçlanacağını vurguladı.