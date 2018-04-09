Polonyalı siyasetçiden iğrenç paylaşım: Yahudiler insan değil

Polonya'da aşırı sağın yükselişinin etkileri görülmeye devam ediyor.
Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Gowin'in partisi Polska Razem'de ("Birlikte Polonya") bölge yöneticiliği yapmış olan Polonyalı patron Kazimierz Plotkowski, Twitter üzerinden Yahudileri hedef aldı.
"Yahudiler insan değil, onlar hayvan" yazan Plotkowski gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.
Plotkowski'nin Polonya hükümetine enerji ve madencilik alanlarında danışmanlık yaptığı bildiriliyor.
Aşırı sağcı hükümetin iktidarda olduğu Polonya'da, Polonyalılarla Nazi yetkililer arasındaki işbirliğini konuşmak Şubat ayında çıkan bir yasayla yasaklanmıştı.