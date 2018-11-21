Polonya'dan yargıya müdahalede geri adım

Polonya'da Yüksek Mahkeme'ye müdahale yolu açan tasarı, artan tepkiler ve Avrupa Birliği ile yaşanan gerilimlerin ardından değiştirildi.

Polonya'da iktidar partisi, tepkilere yol açan ve Brüksel ile Varşova arasında ilişkileri geren yargıya müdahalenin yolunu açacak yüksek mahkeme reformunda geri adım attı.

İktidarda bulunan Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), ülkede yüz binlerce kişinin protesto ettiği tartışmalı Yüksek Mahkeme yasasını, Avrupa Adalet Divanı'nın talebi doğrultusunda yeniden düzenleyen tasarı parlamentoda kabul edildi.

Karar ile birlikte Polonya’nın Avrupa Birliği Konseyi’nde oy hakkını elinden alan siyasi yaptırımların kaldırılması bekleniyor.

Polonya'da geçen Temmuz ayında yürürlüğe giren kanunla Yüksek Mahkeme hakimlerinin emeklilik yaşının 70'ten 65'e düşürülmesi kararlaştırılmıştı. Yargıya müdahaleyi “komünistleri temizleme” gerekçesiyle meşrulaştırmaya çalışılan operasyon, birçok protestoya yol açmıştı.

İktidar partisi PiS, mahkeme başkanı da dahil olmak üzere 27 Yüksek Mahkeme üyesini görevden alarak yerlerine kendilerine yakın olan isimleri yerleştirmeyi amaçlıyordu.