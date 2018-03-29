Polonya'dan 4,8 milyar dolarlık Patriot anlaşması

Polonya, Patriot hava ve füze savunma sistemi için ABD ile 4 milyar 750 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

Polonya, ABD’den Patriot füze savunma sistemi alımı için 4,75 milyar dolarlık anlaşma yaptığını açıkladı. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, “Bugün, nihayet, birçok ülkede etkinliği kanıtlanmış, güvenliğin garantisi olan silaha sahip elit ülkeler topluluğuna katılıyoruz” diye açıklama yaptı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Patriot anlaşmasını "tarihi" diye niteleyerek “Bu çok para anlamına geliyor, ancak tarihi tecrübemizden güvenliğin bir fiyatının olmadığını biliyoruz” dedi. İlk sevkıyatın 2022 itibariyle beklendiği, bazı donanımların Polonya’da üretileceği bildirildi. Amerikan Raytheon şirketi tarafından üretilen mobil hava savunma sistemi, taktik balistik füzeler, alçak irtifalı seyir füzeleri ve uçaklara karşı kullanılabiliyor. Polonya’nın Washington ile ikinci parti Patriot, 360 derecelik radar, düşük maliyetli avcı füzeler konusunda da pazarlık yürüttüğü belirtildi.