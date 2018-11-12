Polonya’da yasaklanan faşist gösteri hükümet desteğiyle yapıldı

Polonya’da faşistler tarafından düzenlenen ‘Bağımsızlık Günü’ anması önce yasaklandı, sonra 'hükümet programı' olarak Devlet Başkanı Duda'nın katılımıyla yapıldı. Gösteriye 200 binin üzerinde kişinin katılması dikkat çekti.

Polonya’nın 1918'de bağımsızlığını elde etmesinin 100'üncü yıldönümü için faşist gruplar tarafından organize edilen gösteri yasaklanınca "hükümet programı"na dönüştürüldü. Varşova'da Devlet Başkanı Andrej Duda'nın katılımıyla yapılan gösterilere ağırlıklı olarak yine faşistler ve ırkçı gruplar katıldı. Geçen yıl 60 bin kişinin katıldığı “Bağımsızlık Günü” gösterilerine bu yılki katılımın 200 bin kişiyi aştığı belirtildi. Aşırı sağ ve faşistlerin gövde gösterisine dönüşen eylemde komünistler, yahudiler ve müslümanlara karşı sloganlar atıldı.

Polonya’nın sağcı devlet başkanı Andrej Duda, dün Varşova’da yapılan gösterinin başlangıcında kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada “Polonya için savaşanları anmak ve ülkenin bağımsızlık ve egemenliğinden duyduğumuz memnuniyetle beyaz-kırmızı bayrak altında yürüyoruz” dedi. Eyleme Polonya eski Başbakanı ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk da katıldı.

Polonya’da aşırı milliyetçi ve sağcı gruplar tarafından 11 Kasım’da düzenlenen “Bağımsızlık Günü” gösterilerine bu yıl Avrupa’nın farklı ülkelerinden faşist gruplar da katıldı. Varşova Belediye Başkanı Hanna Gronkiewicz-Waltz çarşamba günü yaptığı açıklamada faşist grupların eylemini güvenlik endişesi ve “milliyetçi saldırganlık” olasılığından ötürü yasakladığını duyurmuştu. Belediye Başkanının yasaklama açıklamasından saatler sonra Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, gösterilerin aynı güzergah üzerinde “hükümet programı” olarak yapılacağını açıklamıştı.

Ancak dün düzenlenen “resmi” gösterinin katılımcıları ağırlıklı olarak yine Polonya faşist hareketi Milliyetçi-Radikal Kamp üyeleri ile İtalya neofaşist hareketi Forza Nuova’nın temsilcileri oldu. Gösteride geçen yıla oranla daha az ırkçı sembol taşındığı belirtilse de Keltik haç taşıyan göstericiler ırkçı sloganlar attı. Tüm-Polonya Gençliği adlı aşırı sağcı gençlik grubu eylemde AB bayrağının yakıldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Polisin faşist göstericileri protesto edenlere karşı duvar ördüğü eylemde, faşist gruplar “İslam, Avrupa'nın düşmanıdır”, “Lviv ve Vilnus her zaman Polonya'nın”, “Ağaçlarda yapraklar yerine komünistler asılı olacak” şeklinde sloganlar attı.

