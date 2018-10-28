Polonya'da okullar hükümet baskısı sebebiyle LGBT gününü iptal ediyor

Polonya'da pek çok okulun hükümet baskısı ve tehditler sebebiyle'LGBT gününü iptal ettiği bildiriliyor.

Polonya hükümeti okullara baskı yaparak LGBT gününün iptal edilmesini talep ediyor. Başka yerlerden tehditler de alan kimi okulların günün iptali yönünde karar verdiği aktarılıyor.

AP'nin haberine göre 200'ün üzerinde okul "Gökkuşağı Cuması" denilen bu güne katılmayı ve ayrımcılığa karşı hareket etmeyi planlıyordu.

Polonya Eğitim Bakanı Anna Zalewska, okul müdürlerini tehdit ederek bu güne dahil olan okulların "olumsuz sonuçlarla karşılaşacağını" söyledi.

Polonya hükümeti velilerden LGBT günü düzenlenen okulların kendilerine bildirilmesini istiyor.

İptal kararı almayan okulların sayısı henüz bilinmiyor.