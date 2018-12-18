Polonya hükümetinden yargıya müdahalede geri adım

Polonya hükümeti ülkede sosyalist dönemde atanan Yüksek Mahkeme üyelerini tasfiye gerekçesiyle hayata geçirdiği yasada geri adım attı.
Polonya hükümetince getirilen yasayla Yüksek Mahkeme üyesi 27 yargıç erken emekli edilerek yerlerine hükümetteki Hukuk ve Adalet Partisi’ne (PiS) yakın üyelerin atanması öngörülmüştü.
Sözkonusu yasa yüksek mahkeme üyelerinin emeklilik yaşını 70’ten 65’e indiriyordu.
Hükümetin yargıya siyasi müdahalesi olarak değerlendirilen yasa Avrupa Adalet Divanı’na götürülmüş, mahkeme yasanın yürütmesinin durdurulması kararı vermişti.
Yargıya müdahale iddiasını reddeden hükümet, bazı üyeleri 1989 öncesinde atanan yüksek mahkemede reforma ihtiyaç olduğunu ileri sürmüştü.
Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Avrupa Adalet Divanı kararına uyup uymayacaklarına karar verecek. Ancak hükümet partisi PiS Başkanı Jaroslaw Kaczynski yaptığı açıklamada karara uyacaklarını duyurdu.
Yasayla birlikte tasfiye edilen yargıçların görevlerine dönmeleri bekleniyor.