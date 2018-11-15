Polonya, doğu sınırında yeni mekanize piyade tugayı kuruyor

Polonya hükümeti, ülkenin doğu sınırında yeni bir mekanize piyade tugayı oluşturulması için 7 milyar dolar harcayacak.

Polonya hükümeti, ülkenin doğu sınırında yeni bir mekanize piyade tugayı oluşturulması için 7 milyar dolar harcayacak.

Defence24 internet sitesinin haberine göre, 18. Mekanize Piyade Tugayı 2026'da tam muharebe hazırlık derecesine ulaşacak. Polonya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, söz konusu yeni ordu tugayının oluşturulması 27 milyar zlotiye (7,13 milyar dolara) mal olacak ve tugayın karargahı Varşova'nın 88 kilometre doğusundaki Siedlce'de yer alacak.

Tugay, barış zamanında, 750'si subay, 2 bin 160'ı astsubay ve 4 bin 860'ı er olmak üzere 7 bin 800 piyadeden oluşacak. Yeni tugay komutanı General Jaroslaw Gromadzinski açıklamalarına göre, karargahın kuruluşunda yolun yarısı çoktan katedildi.