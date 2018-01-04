Polonya, çocuk istismarcılarının bilgilerini kamuoyuyla paylaşacak

Polonya, hüküm giymiş çocuk istismarcılarının isim listesini yayınlayacak.

Polonya, hüküm giymiş çocuk istismarcılarının isim listesini çevrimiçi kayıtlarla yayınlayacak.

Adalet Bakan Yardımcısı Michal Wos, erişime açılan liste aracılığıyla ebeveynlerin çevrede yaşayan istismarcıların varlığından haberdar olacaklarını söyledi.

"Çocuğun refahı en mühim şey" diyen Wos, kimlik fotoğrafları da dahil olmak üzere 768 pedofilin kişisel verilerine ulaşmanın mümkün olduğunu belirtti.

Uygulamayı eleştiren gruplar, bu yöntemin istismar suçlularının topluma kazandırılmasının önüne geçtiğini ve ilgili kişileri saldırıya açık hale getirdiğini savunuyor.

Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro'ya göre cinsel suçlular "çok ciddi sonuçlar doğuracak - yalnızca uzun bir cezayla değil, aynı zamanda isimlerinin gizli tutulması hakkının kaybıyla" da karşı karşıya kalmalı.

İngiltere'de bu tür veriler Cinsel Suçlular Kaydı aracılığıyla polisten talep edilebiliyor ancak başvuran, veriyi elde etme hakkına her durumda erişemeyebiliyor. Buna polis karar veriyor.

ABD'de ise Megan Yasası, insanlara internet araştırması yaparak çocuk istismarcıları hakkındaki verileri bulma hakkını veriyor. Avustralya'nın da benzer bir sistemi var.