Polonya, Brezilya ve Hindistan’ın da aralarında olduğu ülkelerin parası Çin'de basılıyor

Çin, 'Bir Kuşak Bir Yol' inisiyatifi kapsamında, dünyanın farklı bölgelerinden farklı ülkelerin banknotlarını basıyor.

Çin Banknot Basımı ve Darphanesi’nden kaynakların South China Morning Post’a verdiği bilgiye göre Çin’in para basım imalathaneleri yabancı para birimlerini basabilmek için "alışılmışın dışında" bir kapasiteyle çalışıyor. South China Morning Post’taki söyleşide adı verilmeyen yetkili, basılan paraların küçük bir kısmının Yuan olduğunu, büyük bir kısmının ise "Bir Kuşak Bir Yol" projesi kapsamındaki ülkelerin para birimleri olduğunu söyledi.

2013’te Çin’in 60 ülkede önemli altyapı projelerini kapsayan yatırım projesi "Bir Kuşak Bir Yol" inisiyatifi başlayana kadar Çin herhangi bir yabancı para basmamıştı. İlk yabancı para basımı ise 2015’te Nepal'in para birimi için oldu. Günümüzde Çin para basım imalathanelerinin müşterileri arasında Sri Lanka, Bangladeş, Malezya, Hindistan, Brezilya, Tayland ve Polonya gibi ülkeler de bulunuyor.

Çin Banknot Basımı ve Darphanesi devlete ait bir firma. Firma, 10 imalathane ve 18.000 işçisiyle Dünya’nın en büyük para basım firması.

ÇİN’DE BANKNOT KULLANIMI AZALDI

Çin diğer ülkelerin para birimlerini basarken iç pazar için Yuan basımını önemli ölçüde azaltmış bulunuyor. Çin’de gündelik alışverişler için devlet tarafından geliştirilen bir telefon uygulaması kullanılıyor.

‘YABANCI BİR ÜLKEYE PARA BASTIRMAK İÇİN GÜVENE İHTİYAÇ VARDIR’

South China Morning Post’a konuşan Pekin Teknoloji Enstitüsü’de İktisat dalında profesör olan Hu Hingdou, “Yabancı bir ülkeye kendi para birimini bastırtmak için o ülkeye çok güvenmen gerekir” yorumunda bulundu. Hu’ya göre Çin’in Batı’daki finansal sistemi karşısına almasında başka ülkelerin para birimlerini basmak önemli bir adım.

Hu aynı söyleşisinde “Para birimi o ülkenin egemenliğinin sembolüdür. Bu iş, güven ve hatta parasal ittifaklar inşa etmeye yardımcı olacak” yorumunda bulundu.

PARA BİRİMİ KOZUNUN ÖNEMİ, LİBYA ÖRNEĞİ

Para birimini yabancı bir ülkeye bastırmak, parayı basan ülkenin eline büyük kozlar veriyor; Libya’da 7 yıl önce gerçekleşen NATO müdahalesi sırasında İngiltere hükümeti 1,5 milyar dolara eş değer Libya dinarının basımını durdurmuştu. Bu durum Libya’da kıtlığa sebep olmuştu.