Polonya Başbakanı: Rusya'nın doğalgaz projesi yeni bir karma silah

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'nın yeni doğalgaz projesi Kuzey Akım 2'yi 'yeni bir karma silah' olarak niteledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, planlanan Rus doğalgaz projesi Kuzey Akım 2 için "yeni bir karma silah" nitelemesinde bulundu.

Morawiecki, Rusya'nın "NATO'yu ve Avrupa Birliği'ni zayıflatmak" için doğalgaz projelerini kullandığını iddia etti.

Kuzey Akım 2 projesi, Rusya'dan Almanya'ya taşınan doğalgaz miktarını iki katına çıkartacak.

Polonya lideri, proje için "Avrupa'nın güvenliğini zehirleyecek bir hap" nitelemesinde bulundu.

ABD ve Polonya, doğalgaz projesine karşı çıksa da, Rusya'yla ilişkileri düzeltmek ve enerji kaynaklarını artırmak isteyen Almanya ve kimi diğer Avrupa Birliği ülkeleri projeye destek veriyor.