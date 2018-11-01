Polonya Başbakanı, Alman medyasını seçimlere müdahaleyle suçladı

Polonya Başbakanı Morawiecki, Alman medyasının, Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimleri etkilemek için kampanya yürüttüğünü öne sürdü.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Republika TV adlı televizyon kanalında yayınlanan bir programa katıldı. Burada yaptığı açıklamalarda özellikle Almanya'yı hedef alan Marowiecki, "Bugün, medya yabancı ellerde, en büyük kısmı ise Almanların elinde" diye konuştu

Aşırı sağcı, milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) üyesi olan Morawiecki, "Bu Alman medyası özellikle yerel seçim kampanyaları sırasında etkinliğini kayda değer biçimde arttırdı" dedi.

Diğer ülkelerin medyalarını yabancı etkisinden korumak için önlemler aldığını belirten Morawiecki, "Almanya'da, gazetelerinin kendi ellerinde olması gerektiğini söylerler, ancak Polonya'da Almanlar ana akım medyayı satın almış durumda" yorumunu yaptı.

CUMA GÜNÜ YAPILACAK ZİRVEDE GÜNDEME GELEBİLİR

Polonya halkını "aldanmamaya" çağıran Morawiecki'nin suçlamalarının, Cuma günü Varşova'da gerçekleşecek Almanya-Polonya Hükümetlerarası İstişare Topantısı'nda tartışma konusu olabileceği düşünülüyor.

Ayrıca Polonya hükümeti bir süredir, İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşadığı kayıpların tam olarak karşılanmadığını öne sürerek, Almanya'dan tazminat talep ediyor. Polonya Başbakanı'nın sözleri ile birlikte bu tartışmanın da yeniden gündeme taşınması bekleniyor.