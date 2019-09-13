Polis eve tüfek koydu, televizyoncular filme çekti

Geçen Kasım'da Doğu Kudüs'te 'istihbarat üzerine' yapılan bir polis baskını filme çekildi. Baskın sırasında eve kendi elleriyle M16 silah yerleştiren polisler, olayın basına yansımasından sonra televizyon yapım şirketini suçladı.

İsrail’de geçen yıl yayımlanan bir “reality show” İsrail polisiyle, televizyon yapımcısı firmayı karşı karşıya getirdi.

“İsrail polisinin sahada yaşadığı güçlükleri ve zorlu görevlerini” yansıtmak amacıyla hazırlandığı söylenen televizyon yapımında, Doğu Kudüs’te yaşayan Samir Süleyman adlı kişinin evine yapılan baskın filme çekilmiş. Polisin “alınan istihbarat çerçevesinde” yapıldığını söylediği baskın sırasında Süleyman’ın evindeki bodrum katına polis tarafından bir M16 tüfeği yerleştirildiği, programın bu şekilde kaydedilip yayımlandığı Haaretz tarafından geçen ay haberleştirilmiş ve bunun ardından yayıncı firma Kan şovun bütün bölümlerini youtubedan ve kendi web sitesinden kaldırmış.

'SİLAHI POLİSLERE YAPIMCILAR KOYDURDU' HİKAYESİ

Haaretz'de bugün yayımlanan habere göre İsrail polisi yapımcı Koda firmasını suçluyor. Firmanın yapımda görev alan polislere programın amacı ve tekniği ile ilgili gerekli bilgiyi vermediğini öne süren polis, baskının alınan istihbarat çerçevesinde yapıldığını ve kendi elemanlarının yapımcıların yönlendirmesiyle tüfeği basılan eve yerleştirdiğini söylüyor.

Koda ise, yapım ekibinin bu tür bir olayda inisiyatifi olabileceği iddialarının temelsiz olduğunu söylüyor ve yapım ekibinin polislere görevlerini nasıl yapacaklarını anlatma yetkisinin olamayacağını vurguluyor.

“Yapımın tüm amacı, polisin sahada yürüttüğü özenli çalışmayı belgelemekti, aksi yöndeki tüm iddiaları reddediyoruz” diye konuşan yapımcı firma Koda, polisin günahı kendilerine yükleyen bir rapor hazırlamasına şaşırmadıklarını belirterek “Bir anda polisin hiçbir şey görmemiş olduğunu, duymamış ya da söylememiş olduğunu öğrendik” dedi.

Evine yapılan baskın filme çekilen Samir Süleyman, “bulunan” M16 nedeniyle herhangi bir cezai soruşturmaya uğramadı.

Süleyman’ın avukatları polis ve yapımcı firma uygun tazminatı ödemeden işin ucunu bırakmayacaklarını açıkladı.

'İNSANCIL, DUYARLI VE SERT'

Bu arada Koda şirketinin kurucusu ve CEO'su olan Ram Landes, şirketinin polis görevlilerinin ne kadar "insancıl, duyarlı ve sert" olduklarını "güçlü ve duygusal bir şekilde" anlatmak peşindeyken "sürüklenip gittiklerini" söyleyerek özür diledi. Landes, evi basılan Süleyman'ın da şöhretin tadını çıkardığını öne sürdü.

Olayda yer alan iki polis hakkında henüz herhangi bir soruşturma açılmış değil.