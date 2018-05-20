Podemos liderine 600 bin avroluk evi sebebiyle güven oylaması

Podemos lideri Pablo Iglesias için güven oylaması yapılacak. Oylamanın sebebi Iglesias'ın satın aldığı 600 bin avroluk ev.

Podemos lideri Pablo Iglesias, Madrid yakınlarında 600 bin avroya lüks bir ev satın aldı. "Yolsuzluk" karşıtı Podemos'un üyeleri, Iglesias'ın bu evi satın alarak "parti ilkelerini ihlal ettiğini" belirterek tepki gösterdiler.

Podemos üyesi Cadiz belediye başkanı Jose Maria Gonzalez, "Podemos'un ilkeleri bir formalite değil. İşçiler gibi yaşıyoruz ki onları temsil edebilelim" diye konuştu.

Iglesias gelen tepkiler üzerine konuyla ilgili kararın parti üyeleri tarafından verilmesi gerektiğini belirterek, güven oylamasına gitme kararı aldı.

Iglesias, "Bunun bir tartışmaya dönüşeceğini ya da bu kadar büyük haberlere yol açacağını düşünmemiştim" diyerek kararını savundu, Podemos lideri buna karşın "bir siyasi liderin güvenilirliği sorgulandığında bununla yüzleşmeniz ve kaçmamanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Popülist Podemos'un desteği geçtiğimiz aylarda parti içindeki ayrımlar sebebiyle düşmeye başlamıştı. Iglesias, güven oyu alamaması halinde görevini bırakacağını söyledi.