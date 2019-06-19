'Platini Türkiye'nin bir oyla kaybettiği Euro 2016 için de sorgulandı'

İngiliz The Times gazetesi, dün 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi kararı ile ilgili açılan soruşturma sonucu gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan eski UEFA Başkanı Michel Platini'nin 2016 Avrupa Şampiyonası hakkında da sorgulandığını belirtti.

İngiliz The Times gazetesi, dün gözaltına alınan eski UEFA Başkanı Michel Platini'nin Euro 2016 konusunda da sorgulandığını yazdı. Fransa 2010 yılında yapılan oylamada Türkiye'yi 6'ya karşı 7 oyla geçerek turnuvaya ev sahipliği yapma hakkı kazanmıştı. Oylamanın yapıldığı sırada dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'de orada bulunmuş, bu durum Türkiye heyetinin büyük tepkisini çekmişti. Platini, dün 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi konusunda açılan soruşturma sonucunda gözaltına alınmıştı. İLGİLİ HABER Platini gözaltına alındı