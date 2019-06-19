'Platini Türkiye'nin bir oyla kaybettiği Euro 2016 için de sorgulandı'

İngiliz The Times gazetesi, dün gözaltına alınan eski UEFA Başkanı Michel Platini'nin Euro 2016 konusunda da sorgulandığını yazdı.
Fransa 2010 yılında yapılan oylamada Türkiye'yi 6'ya karşı 7 oyla geçerek turnuvaya ev sahipliği yapma hakkı kazanmıştı.
Oylamanın yapıldığı sırada dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'de orada bulunmuş, bu durum Türkiye heyetinin büyük tepkisini çekmişti.
Platini, dün 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi konusunda açılan soruşturma sonucunda gözaltına alınmıştı.