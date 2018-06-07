Pire limanında işçilerin grevi başarıyla sonuçlandı

Pire Limanı’nda Tüm İşçilerin Militan Cephesi’nin öncülüğünü yaptığı büyük grev işçilerin kazanımıyla sonuçlandı. Pire Limanı Avrupa’nın en büyük yedinci, Yunanistan’ınsa en büyük limanı olma özelliğine sahip.

Yunanistan'da Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) öncülüğünde başlatılan liman işçileri grevi dün işveren firma COSCO ve Yunanistan Denizcilik Bakanlığı’nın işçilerin taleplerini kabul etmesiyle başarıyla sonuçlandı.

Öncesinde işçiler için sadece bireysel sözleşmelerin olduğu COSCO firmasında, grev sonucunda işçiler toplu iş sözleşmesi hakkını elde ettiler.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinde çalışma saatlerinin 8 saate düşürülmesi, yapılan işin ağır iş olarak kabul edilmesi, daha iyi güvenlik önlemlerinin alınması ve ücretlerin artırılması gibi kazanımlar yer aldı.

Denizcilik Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve COSCO’dan gelen temsilcilerle Pire Limanı Dağıtım İşçileri Sendikası’nın (PLDİS) toplu iş sözleşmesini imzalamasının ardından PAME, limanın önünde dayanışma eylemi düzenledi.

Sözleşmenin kesin olarak sonuçlanmasıysa ayın 12’sinde gerçekleşecek. PLDİS’in başkanı yaptığı konuşmada, Salı günü yapılacak görüşmede patronların sözlerinden dönme

olasılığına karşı iş arkadaşlarını uyardı ve hızlıca tepki göstermeye hazır olmaları gerektiğini vurguladı.