Pire Limanı’nda grev kazanım olasılığını artırdı

Liman işçilerinin grevi Çinli COSCO’nun toplu sözleşme için masaya oturmayı kabul etmesini sağladı.

Pire Limanı’nda Tüm İşçilerin Militan Cephesi’nin (PAME) öncülüğünü yaptığı büyük greve, liman işletmecisi COSCO’nun uzlaşmaya varabileceğini açıklamasıyla ara verildi.

Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) öncülüğünde başlatılan liman işçileri grevine Çarşamba günü işletmeci COSCO ve Yunanistan Denizcilik Bakanlığı’nın işçilerin taleplerini görüşmeye hazır olduğunu açıklamasıyla ara verildi. Öncesinde işçiler için sadece bireysel sözleşmelerin olduğu COSCO firması, işçilerin greve çıkmasından sonra işçilerle toplu sözleşme için görüşmeyi kabul etti. Bu adım PAME tarafından greve çıkan işçiler için bir ilerleme olarak yorumlandı.

PAME DAYANIŞMA EYLEMİ DÜZENLEDİ

Toplu sözleşme talebiyle greve çıkan işçilerin, çalışma saatlerinin 8 saate düşürülmesi, yapılan işin ağır iş olarak kabul edilmesi, daha iyi güvenlik önlemlerinin alınması ve ücretlerin artırılması gibi talepleri bulunuyordu. Denizcilik Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve COSCO’dan gelen temsilcilerle Pire Limanı Dağıtım İşçileri Sendikası arasında (PLDİS) temsilcileri görüştü. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin görüşmenin ardından limanın önünde PAME dayanışma eylemi düzenledi.

‘SÖZLERİNDEN CAYABİLİRLER, HIZLI TEPKİ VERMEYE HAZIR OLUN’

Sözleşmenin imzalanmasına yönelik görüşme tarihiyse 12 Haziran olarak belirlendi. PLDİS Başkanı yaptığı konuşmada iş arkadaşlarını Salı günü yapılacak görüşmede karşı tarafın sözlerinden dönme ihtimaline karşı uyardı, hızlıca tepki göstermeye hazır olmaları gerektiğine dikkat çekti.

AKDENİZ’İN EN BÜYÜK AKTARMA LİMANI

Pire Limanı Avrupa’nın en büyük yedinci, Yunanistan’ın ise en büyük limanı olma özelliğine sahip. Akdeniz’deki en büyük yük aktarma limanlarından biri olan Pire Limanı, “kısmi özelleştirme” kapsamında, Türkiye’de de Ambarlı Kumport Limanı’nı işleten Çinli COSCO tarafından işletiliyor.