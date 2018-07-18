Pire Bankası, Romanya'daki şirketinin satışını tamamladı

Pire Bankası Romanya'nın, ABD'li yatırım şirketi JC Flowers & Co'ya ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na satıldığı duyuruldu.

Pire Bankası Romanya'daki bağlı şirketinin, özel yatırım şirketi J.C. Flowers & Co ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na (EBRD) satışı tamamladı.

Pire Bankası Romanya şirketinin hisselerinin yüzde 19'unu EBRD alırken, yüzde 76,1'ini ABD'li yatırım şirketi J.C. Flowers & Co satın aldı. Kalan yüzde 4,9'u ise Pire Bankası'nın yönetiminin elinde olduğu bildiriliyor.

Ana şirket olan Pire Bankası Yunanistan, Yunanistan'daki finansal sistemin merkezinde duran dört önemli bankadan biri. Avrupa Komisyonu'yla yapılan anlaşma gereği, Yunanistan'daki finansal sistem kapsamlı bir dönüşümden geçiriliyor ve bu bağlamda Pire Bankası da yurtdışındaki yatırımlarını ve temel varlıkları haricindeki varlıklarını elden çıkarıyor.

Pire Bankası'nın bağlı şirketi, 300 bin müşterisi ve bin 200 çalışanıyla Romanya'daki en büyük perakende bankacılık şirketlerinden biriydi.