Pfizer, Alzheimer ve Parkinson çalışması yapmayacak

Pfizer, Alzheimer ve Parkinson hastalıkları için yaptığı araştırmalara milyarlarca dolar harcandığı gerekçesiyle son verdi.
BBC Türkçe'nin haberine göre, firmanın kaynaklarını "sonuç alınması daha muhtemel alanlara" aktaracağı belirtildi.
Son 6 yıl içinde son aşamasına gelinen ilaçlar olduğu ancak bu ilaçların işe yaramadıklarının ifade edildiği aktarıldı.
Uzmanlar bu aşamaya gelen bir ilaç için yaklaşık 2 milyar dolarlık bir harcama yapıldığını belirtti.
Araştırmaya son verme kararının tıp çevrelerinde hayal kırıklığı yarattığı ifade edildi.