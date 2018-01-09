Pfizer, Alzheimer ve Parkinson çalışması yapmayacak

Amerikan ilaç firması Pfizer, Alzheimer ve Parkinson hastalıkları için yaptığı araştırmalara milyarlarca dolar harcandığı gerekçesiyle son verme kararı aldığını açıkladı.
Salı, 09 Ocak 2018 19:37

Pfizer, Alzheimer ve Parkinson hastalıkları için yaptığı araştırmalara milyarlarca dolar harcandığı gerekçesiyle son verdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, firmanın kaynaklarını "sonuç alınması daha muhtemel alanlara" aktaracağı belirtildi.

Son 6 yıl içinde son aşamasına gelinen ilaçlar olduğu ancak bu ilaçların işe yaramadıklarının ifade edildiği aktarıldı.

Uzmanlar bu aşamaya gelen bir ilaç için yaklaşık 2 milyar dolarlık bir harcama yapıldığını belirtti.

Araştırmaya son verme kararının tıp çevrelerinde hayal kırıklığı yarattığı ifade edildi.

 