Pezo değer kaybetti: Arjantin'de halk takas yöntemine geçti

Arjantin pezosunun avro ve dolar karşısında değer kaybetmesi sonucu halk takas yöntemine geçti. Arjantin'de insanların ihtiyacını karşılayabilmesi için ‘takas pazarları’ kuruldu.

Arjantin'de halk takas yöntemine geçti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Arjantin pezosunun avro ve dolar karşısında değer kaybetmesi sonucunda Arjantin’de halk faturalarını ödeyemez duruma gelince devreye "takas pazarları" girdi.

Arjantin pezosu dolar ve euro karşısında hızla değer kaybederken, Arjantinliler alternatif ekonomiye, yani takasa geçiş yapmak zorunda kaldı.

İnsanların ihtiyacını karşılayabilmesi için "takas pazarları" kuruldu.

Bu pazarlardan biri de başkent Buenos Aires’e yalnızca 30 kilometre uzaklıkta bulunan San Miguel’de bulunuyor.

İnsanlar, bu pazarlarda gıda ürünleri, tuvalet malzemeleri ve diğer gerekli olan ihtiyaçlar için takas yapıyor.