Petrolde son bir ayın en düşük fiyatı görüldü

Petrol fiyatları, ABD’de stokların beklenmedik bir şekilde atması sonucunda düştü.

ABD’deki beklenmedik stok fazlası sebebiyle petrolün varil fiyatı 68 doların altına düşerek son bir ayda en düşük değeri gördü.

Ham petrol fiyatları, ABD ile Çin arasında artan ticaret anlaşmazlığının ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği ve petrol talebini düşüreceği endişeleri ile Temmuz ayında yaklaşık yüzde 9 düştü. ABD'nin stratejik petrol stoklarını kullanma olasılığı, Suudi Arabistan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın teşviğiyle daha fazla petrol üretmesi ve yaptırımlar dolayısyla İran'ın ihracatındaki olası düşüşün zamanlamasına ilişkin belirsizlik petrol fiyatlarında oynaklığı artırıyor.