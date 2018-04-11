'Petrol fiyatlarını jeopolitik olaylar artırıyor'

Petrol fiyatlarındaki artışın sebebinin OPEC kesintileri değil, jeopolitik gelişmeler olduğu kaydediliyor.

OPEC, 2016 yılında düşük petrol fiyatları sebebiyle üretimde kesintiye gitme kararı almıştı. Suudi Arabistan ve Rusya'nın da anlaşmasıyla petrol ihraç eden ülkeler petrol fiyatlarını artırmak için harekete geçmişti.

Bloomberg'in haberine göre 2016 yılından beri OPEC kararı petrol fiyatlarındaki artışın ana sebebi olurken, son gelişmelerle birlikte bu durum değişti.

Amerikan ham petrolü fiyatları Salı günü piyasaların açılmasından beri yüzde 5.9 artarken, bu artışın OPEC kararının ardından yaşanan en yüksek artış olduğu bildiriliyor.

Artışa sebep olanınsa ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik tehditleri olduğu söyleniyor.

Petrol fiyatlarındaki artışın ABD ile Rusya'nın karşı karşıya gelmesi, Venezuela'daki iktisadi durum, İran'a karşı yaptırımlar gibi jeopolitik olaylardan kaynaklandığı belirtiliyor.