Petrol fiyatlarında yükseliş sanılanın aksine ABD’yi etkilemeyebilir

ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırım planlarının ardından 78 dolara yükselen petrol fiyatlarının ABD ekonomisine etkisinin, petrol fiyatlarının 100 dolara yükseldiği 2011 yılındaki mali krizden az olacağı düşünülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile nükleer anlaşmadan çekildiği ve Tahran’a yeni yaptırımların uygulanacağını açıklamasının ardından yüzde 5 yükselerek varil başına 78 dolara çıkan petrol fiyatlarının ABD ekonomisine etkisinin sanılandan büyük olmayacağı tahmin ediliyor.

Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı pek çok ülkede yüksek enflasyon ve cari açığa sebep olacağı düşünülen petrol fiyatlarındaki yükselişin ABD için aynı etkiyi yaratmayacağı öngörülüyor.

Varil fiyatının 100 dolara çıktığı durumun dahi ABD’nin 2011 yılında yaşadığı mali kriz kadar etkili olmayacağını bekleyen uzmanlar, 75 dolarlık varil fiyatıyla karşılaştırarak bunun 2020 yılında ABD gayri safi yurtiçi hasılasını sadece yüzde 0,4 oranında düşüreceğini tahmin ediyorlar.

ABD’de bulunan kaya gazı rezervlerinin üretim maliyetlerini azaltması ve ABD’nin ithalat ihtiyacını gidermesinin bu etkiyi yumuşatmada payı olacağı düşünülüyor. Ancak 100 doların üstündeki fiyatların ABD ile birlikte dünyanın geri kalanını da sarsması beklentiler arasında.