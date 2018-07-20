Petrol fiyatlarında artış yaşandı, ancak fiyatların yakın zamanda düşeceği öngörülüyor.

Petrol fiyatlarında bugün yükseliş yaşandı. Fiyatların arz fazlalığı ve düşük talep sebebiyle düşüş yaşaması bekleniyor. Ayrıca Çin ve ABD arasındaki gerilimin getireceği ekonomik yavaşlamanın da fiyatları aşağı yönlü hareket ettireceği belirtiliyor.

ABD ve Çin'in karşılıklı gümrük vergileri sebebiyle, dünyanın en büyük iki petrol tüketicisinin talebinde düşüş yaşanacağı düşünülüyor.

Beklentilere karşın fiyatlarda artış yaşandı. Brent petrolün varili 7 sent artarak 72,65 dolara ulaştı, Amerikan ham petrolünün değeriyse 14 sent artarak varil başına 69,60 dolar oldu.

Pazartesi günü petrol fiyatlarında önemli düşüş yaşanmış, Brent petrol yüzde 3,6, Amerikan ham petrolü yüzde 2 değer kaybetmişti.

2017 yılında ABD küresel petrol tüketiminin yüzde 20,2'sini gerçekleştirmişti, Çin'in aynı yılda tükettiği petrol miktarıysa yüzde 13 oldu.

Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin azaltılabileceği yönündeki yorumları, düşüşün şiddetli olmasını engelliyor.