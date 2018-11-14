Petrol fiyatları sekiz ayın en düşük seviyesinde

Petrol fiyatlarının üretim artışları ve talepte yaşanması beklenen düşüş sebebiyle sekiz ayın en düşük seviyesine gerilediği bildiriliyor.

Petrol fiyatlarında hızlı gerileme yaşanıyor. Brent petrolün fiyatı neredeyse yüzde 7 düşerek varil başına 65,11 dolar seviyesine geldi.

Petrol fiyatlarının düşüşüne petrol üretimindeki artışın ve talepte gerçekleşmesi beklenen azalmanın yol açtığı aktarılıyor.

TALEPTE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Fiyatlar sekiz ayın en düşük seviyesine gelirken, OPEC'in beklentisine göre petrol talebi gelecek yıl günde 1,29 milyon varil seviyesinde olacak. Bu rakam geçtiğimiz ayın beklentisinden 70 bin daha düşük.

Suudi Enerji Bakanı Halid el-Falih, Pazartesi yaptığı açıklamada aşırı üretimi engellemek için petrol üretiminde kesintiye gidileceğini açıklamıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, yüksek üretimin sürmesini ve fiyatların düşük kalmasını istiyor.

SUUDİ ARABİSTAN VE RUSYA ÜRETİMİ ARTIRMIŞTI

İktisadi araştırmalar yapan Londra merkezli Capital Economics'in beklentisine göre küresel büyümenin azalması sebebiyle petrole talep OPEC'in beklentisinden daha düşük olabilir.

Suudi Arabistan ve Rusya, petrol konusunda anlaşarak üretimi artırma kararı almış, bu durum ABD tarafından yaptırım altında olan İran'ın tepkisini çekmişti. İran, Rusya ve Suudi Arabistan'ı kendi pazar payını almakla suçladı.