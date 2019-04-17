Peru'nun eski devlet başkanı Garcia kendisini vurdu

Peru’nun eski devlet başkanı Alan Garcia evine düzenlenen polis operasyonu sırasında kendisini vurdu. Garcia’nın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.

Peru’nun eski devlet başkanı Alan Garcia kendisini vurarak intihar girişiminde bulundu.

Yolsuzlukla suçlanan Garcia’nın kendisini gözaltına almak üzere evine gelen polisleri görünce intihar girişimde bulunduğu ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Peru’nun başkenti Lima’daki evine bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyon sırasında Garcia’nın boğazına ateş ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

69 yaşındaki Garcia’nın acilen ameliyata alındığı ve ameliyat sonrasında koma durumunun sürdüğü kaydedildi.

1985-1990 yılları arasında ülkeyi yöneten Garcia, 2006 yılında yeniden devlet başkanlığına seçilmiş ve beş yıl görevde kalmıştı. Serbest piyasa yanlısı olan Garcia, Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht’in ülkede aldığı ihalelerde yolsuzluk ve rüşvetle suçlanıyor.

Hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını reddeden Garcia, geçen yıl Uruguay’a siyasi iltica talebinde bulunmuş ancak reddedilmişti.