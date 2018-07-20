Peru'da yolsuzluklar protesto edildi, adalet bakanı görevden alındı

Peru'da yolsuzluklar ülke genelinde protesto edilirken, sokağa çıkan halk pankartlarla ve sloganlarla hükümetten reform talep etti. Yolsuzluğa adı karışan Peru Adalet Bakanı Salvador Heresi'nin görevine son verilirken, yüksek mahkeme yargıçlarından biri tutuklandı, biri ise sınır dışı edildi.

Peru'da yolsuzluklar ülke genelinde protesto edildi.

Peru'da halk, yolsuzluk karşıtı reform talebiyle sokağa çıkarken, ellerinde fare ve akbaba kuklası taşıdı.

Başkent Lima'da sokağa çıkan binlerce kişi, “Hepsini defedin!” yazılı pankart taşırken “Yolsuzluğu durdurun! Ulusal utanç!” sloganları attı.

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, yargıçla telefonda görüşerek soruşturmaya müdahale ettiğinin ortaya çıkmasının ardından adalet bakanı Salvador Heresi'nin görevine son verdi.

Telefon kayıtlarında yargıçların ticari kayırma planları yaptığı, mahkum edilmiş suçlulara yardım ettiği ve yakınlarına torpil yaptığı ortaya çıktı.

Yargıçlardan biri tutuklanırken, bir diğeri sınır dışı edildi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Duberli Rodriguez, “yaşanan kurumsal krizden dolayı” istifa mektubunu sundu.

Peru'da bir önceki yolsuzluk skandalı, eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski yönetiminin rüşvetçiliğe karıştığının ortaya çıkmasıyla yaşanmıştı. Kuczynski, dört ay önce istifa etmişti.

Vizcarra, bu ayın sonunda ülkenin adalet sisteminde esaslı reforma gidileceğine söz verdi. Vizcarra, “Peru'da bugün gerçekleşen protestolara desteğim tam. Öfkenin çok olduğunu görüyoruz, ancak bir umut kaynağı da görüyoruz, çünkü öfkelenen toplum değişime açık bir toplumdur” yorumunda bulundu.