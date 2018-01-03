Peru'da otobüs faciası: 48 kişi hayatını kaybetti

Peru'da bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 48 kişi hayatını kaybetti.

Peru'nun başkenti Lima yakınında bir kamyonetle çarpışmasının ardından uçuruma devrilen otobüsteki yolculardan en az 48'i hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Huacho kentinden Lima'ya doğru giden ve 53 yolcusu bulunan otobüs, bir kamyonla çarpıştıktan sonra yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.

Peru Sağlık Bakanlığı, kazanın, Lima’nın kuzeyinde Pasifik Okyanusu sahilindeki Pasamayo bölgesinde yaşandığını açıkladı. Bu bölgedeki keskin virajlı Panamericana Norte karayolunda meydana geldiği belirtilen kaza sonrası bölgeye acil tıbbi müdahale ve kurtarma ekipleri yollandığı da bildirildi.

Otoyol Polisi basın sözcülerinden Albay Dino Escudero, yaptığı açıklamada, otoyolun "La Curva del Diablo" (Şeytan Virajı) mevkisinde yaşanan kazada ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

Escudero, güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.