Peru eski Devlet Başkanı yolsuzluktan tutuklandı

Peru'nun eski devlet başkanı Pedro Pablo Kuczynski kara para aklama davası kapsamında 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Peru'nun eski devlet başkanı Pedro Pablo Kuczynski kara para aklama davası kapsamında 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Odebrecht adlı şirketin Peru’daki eski direktörü Jorge Barata’nın, Kuczynski'nin siyasi örgütlenmesine yardım yapıldığını açıklamasıyla, Kuczynski hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Polis, Kuczynski'yi, ön gözaltı emri kapsamında Lima eyaletine getirdi.

Lima Üçüncü Soruşturma Mahkemesi, Odebrecht yolsuzluk skandalı kapsamında, kara para aklamakla suçlanan eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin ilk etapta 10 gün boyunca tutuklu kalması kararını verdi.

Brezilya inşaat devi Odebrecht ve hükümet yetkililerine rüşvet verdiği iddiasıyla ilgili süregelen soruşturmanın bir parçası olarak on gün boyunca devam edecek.

Aynı operasyonda Kuczynski'nin eski sekreteri ve şoförü de tutuklandı.

Kuczynski, Twitter üzerinden, "Tüm soruşturmalarla kesinlikle işbirliği yaptım ve yargı makamlarından gelen tüm çağrılara derhal katıldım. Asla adaletten kaçmadım." dedi.