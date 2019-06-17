Pentagon'un karbon salınımı tek başına sanayileşmiş ülkeleri geçiyor

Pentagon'un karbon salınımını ölçen bir rapor, ABD'nin tek bir kuruluşunun karbon salınımının pek çok sanayileşmiş ülkenin üzerinde olduğunu ortaya çıkardı.

Pentagon'un (ABD Savunma Bakanlığı), dünyada sanayileşmiş çoğu ülkenin toplam karbon emisyonundan daha fazla salım gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

ABD'li Brown Üniversitesi tarafından yayımlanan "Savaşın Maliyeti" raporu, Pentagon'un 2001-2017 arasındaki karbon salınımına dair bilgi veriyor.

EN FAZLA SERA GAZI PENTAGON'DAN

Rapora göre 11 nükleer uçak gemisi ve çok sayıda askere sahip ABD, 80'den fazla ülkede askeri faaliyet gerçekleştirirken, bu faaliyetler büyük karbon salınımına yol açıyor.

Rapor tekil olarak bakıldığında en çok sera gazına sebep olan kuruluşun Pentagon olduğunu gösteriyor.

1 MİLYAR 212 MİLYON METRİK TON SALINIM

Rapor ABD'li kuruluşun 2001-2017 arasında en iyimser tahminle 1 milyar 212 metrik ton sera gazı emisyonu gerçekleştirdiğini söylüyor.

Rapora göre bu dönemde Suriye, Irak, Afganistan ve Pakistan'da büyük çaplı faaliyetler yürüten ABD, İsveç ve Danimarka gibi sanayileşmiş ülkelerin toplamından fazla sera gazı ve karbon salınımına sebep oluyor.