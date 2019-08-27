Pentagon’dan Türkiye’nin satın aldığı F-35’lerle ilgili açıklama

Pentagon müsteşarı Ellen Lord, Türkiye’nin satın aldığı ve halen Arizona’daki hava üssünde bulunan 100 F-35 savaş uçağının akıbeti hakkında ‘çeşitli yol haritaları’ üzerinde çalışıldığını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Ellen Lord, Türkiye’nin satın aldığı F-35 savaş uçaklarının akıbeti hakkında “çeşitli yol haritaları” üzerinde çalışıldığını söyledi.

Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının kalıcı olup olmayacağına dair sorusunu yanıtlamaktan kaçınan Lord, “S-400 ile F-35’ler uyumsuzdur” dedi ve “Türkiye bizim stratejik müttefikimiz ve ortağımız. Bu nedenle her zaman görüşmeleri sürdürüyoruz” diye ekledi.

Pentagon müsteşarı, Türkiye’nin F-35 programından resmen çıkarılmasının bir yılı bulacağını ve bunun Türkiye’ye maliyetinin yaklaşık 9 milyar dolar olmasının beklendiğini söyledi. Türkiye tarafından üretilen 900 parçanın ilk olarak ABD'li şirketler tarafından üretilmeye başlanacağını belirten Lord, bu şirketlerin hangileri olacağını açıklamadı.

Lord Türkiye’nin satın aldığı ve halen Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde bulunan 100 adet F-35 savaş uçağının akıbetinin ne olacağı konusunda “çeşitli yol haritaları” üzerine çalıştıklarını belirtti.

ABD’de yayımlanan National Defence’in haberine göre Lord, üste F-35 eğitimi için bulunan ve geçen ay sınırdışı edilen Türk personelden ABD’ye sığınma talebinde bulunan olup olmadığına ilişkin soruya ise bu konuda bir bilgisinin olmadığı yanıtını verdi.

Lord, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının Türkiye'nin ABD'den diğer alımlarını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin bir soruya ise "Türkiye ile F-35 konusu ve diğer faaliyetlerimizi ayrı tutuyoruz. Bu konu açık şekilde S-400 ile F-35 sorunuydu" diye yanıt verdi.

