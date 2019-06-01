Pentagon'dan Türkiye ile ortak çalışma grubuna yalanlama

Türkiye’nin S-400’lerle ilgili ortak çalışma grubu önerisinin Trump tarafından kabul edildiği ileri sürülmüştü. Pentagon'dan yapılan açıklamada bu iddia yalanlandı. Pentagon ’S-400 satın alınmasının kabul edilemez bir risk yaratacağı konusunda her zaman net olduk’ dedi.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Washington’un Türkiye’nin S-400’lerle ilgili ortak çalışma grubu kurma önerisini kabul ettiğine yönelik iddialar yalanlandı.

CNN’in Ulusal Güvenlik Muhabiri Ryan Browne’un ulaştığı Pentagon açıklamasına göre, ABD’li yetkililer Türkiye’nin ortak çalışma grubu kurma önerisi reddetti.

Pentagon açıklamasında “Türk muhataplarımızla askeri ilişkilerimizin geleceği konusunda görüşmelerimizi her aşamada sürdürüyoruz. Ama S-400 satın alınmasının kabul edilemez bir risk yaratacağı konusunda her zaman net olduk” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Çünkü (S-400’lerin) radar sistemi F-35’ler hakkında Rus ordusuna hassas bilgileri sağlayabilir. Bu kaygılar hafifletilemez.

S-400, Rusya’nın F-35 benzeri uçakları vurarak düşürmeye çalışmak için inşa ettiği bir sistemdir ve Rusya’nın bu fırsattan yararlanmayacağını düşünmek anlaşılmazdır.

ABD S-400’ün oluşturduğu tehdidi, F-35 programına ortak katılımımızı ve ABD’nin Patriot teklifini görüşmek üzere birden fazla kez Türkiye’ye teknik ekipler göndermiş ve muhataplarını burada ağırlamıştır.”

Bloomberg'de yer alan bir haberde ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çarşamba günü yaptıkları telefon görüşmesinde S-400'lerle ilgili ortak çalışma grubu kurulması konusunda mutabık kaldıkları belirtilmişti. Haberde, çalışma grubunun üstleneceği görev konusunda iki taraf arasında anlaşmazlık olduğu ve Washington'un, çalışmadan S-400’ler ile F-35’lerin bir arada konuşlandırılmasının ABD sistemlerine risk oluşturduğu sonucunun çıkacağı görüşünde olduğu kaydedilmişti.

