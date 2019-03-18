Pentagon’dan Suriye iddiasına yalanlama

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, 'Amerikan ordusunun Suriye'de bin asker bırakmaya hazırlandığı' haberini yalanladı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin "ABD Suriye'de bin asker bırakacak" iddiasını yalanladı.

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, “ABD ordusunun Suriye’de bin civarında asker bırakmaya hazırlandığı yönünde, önde gelen bir Amerikan gazetesinde yer alan iddia, kesinlikle doğru değildir. Şubat ayında deklare edilen planlar üzerinde hiçbir değişiklik söz konusu değildir ve ABD güçlerinin belirli bir seviyeye azaltılması yönündeki Başkanın talimatını uygulamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Dunford, “Buna ilaveten, Türkiye-Suriye sınırına ilişkin Türk tarafının güvenlik endişelerine işaret etmek üzere Türk Genelkurmay Başkanlığı ile detaylı askeri planlamaları yapmayı sürdürüyoruz. Bugüne kadarki planlamalar verimli oldu. Şu anda, önümüzdeki günlerde daha da geliştirilecek bir başlangıç konseptine sahibiz.”