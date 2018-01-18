Pentagon'dan 'sınır gücü' açıklaması

Pentagon'dan yapılan açıklamada ABD'nin Suriye'de 'yerel güçleri' eğitmeyi sürdürdüğü, ancak eğitilen bir 'sınır muhafızı' gücü olmadığı söylendi.

Pentagon, Türkiye'nin 30 bin kişilik sınır gücü yetiştirileceği yönündeki açıklamalara tepki göstermesi üzerine açıklamada bulundu.

"ABD Suriye'de yerel güçleri eğitmeyi sürdürüyor" başlıklı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki güçlere eğitim vermeye devam edeceği belirtildi.

ABD GERİ ADIM MI ATTI?

Buna karşın eğitilen güçlerin yeni bir "ordu" ya da "sınır muhafızı" gücü olmadığı, sınır güvenliğiyle ilgili verilen eğitimlerin "yerinden edilmiş insanların geri dönmesini kolaylaştırmak" üzerine olduğu öne sürüldü.

ABD'den yapılan geçmiş açıklamalarda, YPG'nin ana unsuru olduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne sınır gücü kurulmak üzere eğitim verildiği söylenmişti. 30 bin kişiden oluşacak gücün, yarısının SDG'li olacağı söyleniyordu.

Yapılan açıklamada sınır güvenliği eğitimi verildiği reddedilmezken, SDG'ye verilen destekte ana hedefin "IŞİD'in yenilmesi" olduğu iddiası yinelendi.

Açıklamada "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin farkında olunduğu" da söylenerek, bu endişelerin "meşru" olduğu, ABD'nin Suriye'deki faaliyetleri konusunda Türkiye'ye karşı "şeffaf olmayı sürdüreceği" ifade edildi.