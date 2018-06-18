Pentagon'dan siber saldırılara onay

Pentagon, ABD Siber Komutanlığı'na saldırı yapabilmesi için onay verdi.

ABD Siber Komutanlığı, yalnızca ABD'ye karşı yapılan siber saldırılara karşı savunma konusunda yetkiliydi.

New York Times'ın haberine göre komutanlığa saldırı düzenleyebilmesi için izin verildi.

Verilen yetkiyle birlikte yabancı ağlara günlük saldırılar düzenlenebileceği ve bu saldırılarla ABD'ye karşı siber saldırıların engellenebileceği öne sürülüyor.

Yetki verilmeden önce ABD yönetiminde resmi tartışmalar yaşanmadığı, Pentagon'un siber komutanlığa verdiği yetkinin ABD Başkanı Donald Trump'ın ordunun otoritesini artırmasının sonucu olduğu belirtiliyor.

ABD, Rusya ve Çin'in kendisine karşı siber saldırılar düzenlediğini iddia ediyor.