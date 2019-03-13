Pentagon'dan Patriot görüşmelerine başlamak için S-400'den vazgeçme şartı

Pentagon, Türkiye ile Patriot müzakerelerine yeniden başlamak için Ankara'ya S-400'lerden vazgeçmesini şart koştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'yle Patriot füze sistemlerinin tedarikine ilişkin görüşmelere devam etmek için Ankara'nın S-400'lerden vazgeçmesini şart koştu.

Sputnik'in haberine göre, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Vekili Catherine Wilbarger, Ankara'nın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alınmasını öngören anlaşmayı tamamlamamayı taahhüt etmesi halinde Washington yönetiminin Patriot sevkıyatına ilişkin müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde Türkiye'ye olası Patriot sistemleri tedariki hakkında konuşan Wilbarger, "Türkiye'yle bu potansiyel satışı istişare etmeye ancak Ankara'nın S-400 almamayı taahhüt etmesi halinde devam edeceğiz" dedi.

Hafta başında Pentagon Sözcüsü Charles E. Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülkenin askeri ilişkileri açısından ağır sonuçları olacağını belirterek, "F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak" demişti ve Türkiye'nin S-400'leri alması halinde "askeri ilişkiler bakımından ağır sonuçları olacağını" vurgulamıştı.