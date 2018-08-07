Pentagon'dan Menbiç açıklaması

Pentagon Sözcüsü Manning, Türkiye ve ABD'nin Menbiç'te gerçekleştireceği ortak devriye hazırlıkları hakkında, 'Olgunluğa eriştirmeden ortak devriyeler düzenleyerek güvenliği tehlikeye atmayacağız' açıklamasında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, Türkiye ve ABD'nin Menbiç'te gerçekleştirmesi planlanan ortak devriye hazırlıkları hakkında, "Bu düzenlemeler zaman alıyor. Olgunluğa eriştirmeden ortak devriyeler düzenleyerek güvenliği tehlikeye atmayacağız" açıklamasında bulundu.

Pentagon'un haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albay Manning, rahip Brunson için Türkiye'ye uygulanan yaptırımların Menbiç yol haritasını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin bir soruya, "NATO ortağımız Türkiye ile olan askeri ilişkilerimiz son derece bağlı olduğumuz bir konudur" yanıtını verdi.

Manning, ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı Curtis Scaparrotti'nin geçen hafta Ankara'da temaslarda bulunduğunu anımsatarak, "Menbiç'te gelecek için uygulanabilir ve Menbiç'teki insanların güvenliği için üzerinde çalışılan çözüme bağlı olmaya devam ediyoruz. Türkiye yakın bir müttefiktir ve onların güvenlik kaygılarını saygıyla karşılıyoruz. Aynı zamanda Menbiç yol haritasını tamamlamaya ve sadeleştirmeye yönelik onlarla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'GÖRÜŞMELERİ BAŞLATMAMIZ AYLAR ALDI'

Merkez Kuvvetler (CENTCOM) masası sözcülerinden Eric Pahon ise "Türkiye ile ABD, başta NATO olmak üzere birçok çok uluslu platformda binlerce ortak devriye ve tatbikat düzenlemiş ülkeler iken nasıl oluyor da Menbiç'te düzenlenecek küçük bir ortak devriyenin hazırlıkları bu kadar uzun sürebiliyor" sorusuna şu yanıtı verdi: