Pentagon'dan Menbiç açıklaması

ABD'den Menbiç'e ilişkin ilk açıklama geldi.

ABD'den Menbiç 'e ilişkin ilk açıklama geldi. Pentagon'dan yapılan açıklamada "Kısa süre önce ABD ile Türkiye arasında kararlaştırılan yol haritasının ilk uygulaması olarak TSK birlikleri ve ABD koalisyon güçleri, koordineli ancak ayrı şekilde devriye geziyor" denildi.

Açıklamada, koordineli bağımsız devriye güçlerin çalışmaya 18 Haziran'da Kuzey Menbiç sınır hattında başladığı belirtildi.

Açıklamada, iki tarafın da sahadaki koşullar çerçevesinde, işbirliğini arttırma kararlılığı ile karma devriyeler için planlamaları sürdürdüğü ifade edildi.

TSK'den yapılan açıklamada ise, "Daha önce mutabık kalınmış Menbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır." denildi.