Pentagon'dan Libya'dan çıkan ABD yapımı silahlara soruşturma

Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı), ABD yapımı silahların Libya Ulusal Ordusu'nun eline geçmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı), ABD yapımı silahların Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun eline geçmesine ilişkin soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

New York Times'ta yer alan habere göre Javelin adlı ABD yapımı tanksavar füzeler, Libya Ulusal Ordusu'nun terk ettiği Geryan kentinde konteynerlerin içinde bulundu. Konteynerlerin üzerinde yazılana göre, silahlar 2008 yılında ABD tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satılmıştı.

BAE'nin Libya'da Halife Hafter'i Trablus hükümetine karşı desteklediği biliniyordu.