Pentagon'dan F-35 açıklaması: Sorunun çözülmesini umuyoruz

F-35 uçaklarıyla ilgili tüm eğitim teçhizatının ve diğer malzemelerin Türkiye'ye gönderimini durdurduğunu açıklayan Pentagon, sorunun çözülmesini umduklarını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı,Türkiye ve ABD arasındaki F-35 gerilimi hakkında bir açıklama yaptı.

Savunma Bakanlığı görevini vekâleten sürdüren Patrick Shanahan, Washington'ın F-35 savaş uçaklarının teslimatını iptal etme meselesinin çözülmesini umduğunu söyledi.

Washington, Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 füzelerinden dolayı F-35 tesliatı ve eğitimini durdurmuştu.

Shanahan; "Umarım sorunu çözeceğiz ve Türkiye Patriotlar ve F-35'ler olmak üzere doğru savunma ekipmanına sahip olacak" dedi.

Açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitimi için kullanılan ve ABD'deki Luke Hava Üssü'nde bulunan iki adet F-35'in de yakında Türkiye'ye teslim edilmesinin beklendiğini belirtildi.