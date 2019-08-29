Pentagon'dan F-35 açıklaması: S-400'leri ülke dışına çıkarırlarsa değerlendiririz

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin yeniden F-35 programına kabulünü S-400’leri ülke dışına çıkarması durumunda değerlendireceklerini söyledi. Esper, Türkiye için ‘farklı bir yöne doğru gidiyorlar gibi görünüyor’ dedi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin F-35 programına tekrar kabulü konusundaki soruya “S-400 programından tamamen çıkacaklar ve onları (S-400’leri) ülkenin dışına çıkaracaklar. O zaman bunu değerlendirebiliriz" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile bakanlıkta düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Esper, Türkiye’nin S-400 konusunda geri adım atması durumunda F-35 programına yeniden dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

'SOVYET DÖNEMİ EKİPMANLARI'

"Hayır, bu benim kitabımda yok. Bu konuda hem kamuoyuna karşı hem de Türk mevkidaşımla yaptığım özel görüşmelerimde açık oldum. Ya S-400 ya da F-35. İkisi bir aradayken veya biri garajda park edilmişken diğeri dışarıda kullanılsın gibi bir durum olamaz. Ya biri veya diğeri. Talihsiz bir durum tabii ama dediğim gibi Türkiye bizim için uzun dönemli büyük bir ortak ve müttefiktir ve onların bizim dediğimiz yöne doğru geri döneceklerini ve NATO'nun yıllar önce mutabık kaldığı, Sovyet dönemi Rus ekipmanlarını ellerinden çıkarmakla başlayan anlaşma noktasına varacaklarını umuyordum. Ancak farklı bir yöne gidiyorlar gibi görünüyor."



'S-400'LERİ ÜLKE DIŞINA ÇIKARIRLARSA DEĞERLENDİRİRİZ'

Esper, Türkiye’nin F-35 programına yeniden kabulüne ilişkin “Bunun için S-400 programından tamamen çıkacaklar ve onları (S-400'leri) ülkenin dışına çıkaracaklar. O zaman bunu değerlendirebiliriz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu akşam saatlerinde yaptığı açıklamada "Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız" demişti. Rusya devlet haber ajansı RIA da, Türkiye'nin Rusya ile SU-35 ile SU-57'lerin teslimatı hakkında görüştüğünü duyurmuştu.

