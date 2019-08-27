Pentagon'dan Çin'e Vietnam sularında 'zorbalık' suçlaması

Pentagon, Çin'i Vietnam sularında ‘zorbalık taktikleri’ uygulamakla suçladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Çin'i Vietnam sularında "zorbalık taktikleri" uygulamakla suçladı.

Çin’e ait bir petrol ve gaz araştırma gemisinin faaliyetlerini Cumartesi günü Vietnam’ın kıyı şeridine yakın bir alana genişlettiğinin bildirilmesinin ardından Pentagon'dan yapılan açıklamada "Son zamanlarda, Çin Vietnam'ın Güney Çin Denizi'ndeki uzun süredir devam eden petrol ve gaz faaliyetlerine olan zorlayıcı müdahalesini yeniden başlattı" denildi.

Pentagon, Pekin’in faaliyetlerinin Çin Savunma Bakanı Vei Fenge’nin bu yılın başlarında Singapur’daki konuşmasında Çin’in “barışçıl kalkınma yoluna sadık kalacağı” konusundaki sözlerine aykırı olduğunu ileri sürdü. Pentagon'un açıklamasında “Çin, zorbalık taktiklerini koruyarak komşularının güvenini ve uluslararası topluluğun saygısını kazanmayacak” ifadeleri yer aldı.