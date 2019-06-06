Pentagon’dan bir S-400 açıklaması daha: Kabul edilemez risk

ABD Savunma Bakan Vekili Yardımcısı Winternitz, Türkiye’nin S-400 satın almasının ABD için 'kabul edilemez risk oluşturduğunu' söyledi. Winternitz Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesini umduğunu açıkladı.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin Pentagon’dan bir açıklama daha yapıldı.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın yardımcısı Andrew Winternitz “Türkiye’nin S-400 satın alması ABD için kabul edilemez risk oluşturuyor” dedi.

Washington’daki “Avrupa Birliği’nin savunma politikası” konulu forumda konuşan Winternitz, Türkiye’nin ABD yapımı F-35 savaş uçaklarıyla Rus S-400 sistemlerini bir arada kullanmasının risklerine ilişkin ABD’nin kaygılarını hiçbir önlemin hafifletemeyeceğini belirtti.

Türkiye’nin S-400 satın almasının NATO üyeliği kapsamındaki taahhütleriyle bağdaşmadığını söyleyen Winternitz “Umarız, S-400’leri kabul etmeme kararı verecekler” dedi.

Daha önce Washington'un Ankara'ya S-400 anlaşmasından vazgeçmesi için süre verdiği, Haziranın ilk haftasının sonu itibariyle anlaşmadan çekilmezse F-35 programından çıkarmak ve F-35 teslimatlarını durdurmak gibi yaptırımları devreye sokacağı ileri sürülmüştü.

