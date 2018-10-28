Pentagon'dan Avrupa'ya 100 konteyner dolusu silah ve mühimmat sevkiyatı

ABD Savunma Bakanlığı Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne 100 konteyner dolusu silah ve mühimmat gönderdi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne bu ay içinde çeşitli silah ve mühimmat dolusu yaklaşık 100 konteyner sevk ettiği öğrenildi.

Sputnik'in haberine göre üssün sitesindeki verilere bakıldığında, sevkiyatın Pentagon'un Yugoslavya'ya bombardımanlarda kullanılmak üzere yaptığı 1999 mühimmat sevkiyatından bu yana Avrupa'ya yönelik gerçekleştirdiği en büyük sevkiyat olduğu görülüyor.

Sitede yer alan açıklamada, konteynerlerin içeriğinin "saldırgan aktörler tarafından gelebilecek tehditlerin karşısında hızlı tepki verebilmeyi" amaçladığı belirtildi.

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletine havaalanı olarak kurduğu Ramstein Hava Üssü, ABD'nin Avrupa'daki hava gücünün ve NATO'nun lojistik tesislerinin merkezi olarak kullanılıyor.