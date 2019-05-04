Pentagon'da gündem Venezuela: Askeri seçenekler tartışıldı

Venezuela'da ABD destekli muhalefetin yeni darbe girişiminin başarısızlığa uğramasının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik ekibi Venezuela gündemiyle Pentagon’da bir araya geldi.

Venezuela’da ABD desteğiyle kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun bir grup askeri yanına alarak giriştiği yeni darbe girişimin boşa düşmesinin ardından ABD'nin Venezuela stratejisi tartışılıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik ekibi Venezuela gündemiyle Pentagon’da bir araya geldi.

Toplantıda ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal İstihbarat Başkanı Dan Coats, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, ABD'nin Latin Amerika’daki kuvvetlerinden sorumlu donanma komutanı Amiral Craig Faller yer aldı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Beyaz Saray’da gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlamaması dikkat çekti. ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan da ABD'nin Venezuela’da askeri bir müdahaleye yönelik adım atacağına ilişkin bir bilgi vermedi ancak bütün seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.

Shanahan Pentagon’da yapılan toplantının amacının Trump yönetimi içindeki ulusal güvenlik liderliğinin Venezuela’da olası sonuçlar konusunda aynı çizgide olmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Shanahan, “Belirli koşullar için hazırlanan kapsamlı bir dizi seçeneğimiz mevcut. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim” şeklinde konuştu. Doğrudan bir askeri operasyonun bu seçenekler arasında olup olmadığı sorusuna cevaben Shanahan, “Bunu sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Bütün seçenekler masada” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Twitter’dan bir açıklama yaparak “ABD batı yarıkürede askeri bir müdahaleyi hoş görmeyecektir. Başkan Trump Maduro’nun baskıcı yönetimine destek verenlerin bedelini ödeyeceğini net şekilde söyledi” mesajını paylaştı.