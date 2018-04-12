Pentagon'da F-35 krizi: Teslimatlar durdu

ABD Savunma Bakanlığı, Lockheed Martin Corp'tan F-35 jetleri teslimatı kabul etmeyi 'ödeme anlaşmazlığı' nedeniyle durdurdu.

ABD Savunma Bakanlığı, Lockheed Martin Corp'tan F-35 jetleri teslimatı kabul etmeyi durdurdu.

Reuters'e konuşan kaynaklar, mevcut üretim hatasını düzeltmek için masrafları kimin karşılayacağı konusundaki bir ihtilaf yüzünden sürecin sekteye uğradığını söyledi.

Lockheed ise Pentagon'un sözleşmeden doğan bir konu nedeniyle jet teslimatlarını durdurduğunu doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

GEÇEN SENE DE ANLAŞMAZLIK YAŞANMIŞTI

Geçen sene Pentagon, panellerin uçak gövdesine tutturulduğu yerdeki korozyonu keşfettikten sonra 30 gün boyunca F-35'leri kabul etmeyi durdurmuş ve bu tablonun 200'den fazla jeti etkilediği belirtilmiş, yapılan düzeltmenin ardından ise tekrar başlamıştı.

Ancak teslimatlar, teknisyenlerin dünyanın dört bir yanındaki uçakları tamir etmek için geniş çapta seyahat etmelerini gerektiren karmaşık bir lojistik çözüm için kimin ödeme yapacağına ilişkin anlaşmazlık üzerine tekrar duraklatıldı.

Pentagon, F-35'lerin teslimatını durdurduğunda, yabancı müşteriler de durumdan etkileniyor. Reuters'e konuşan kaynaklar, şimdiye kadar iki yabancı hükümetin, bu sorunun bir sonucu olarak F-35'leri kabul etmeyi bıraktığını söyledi.

Bir Lockheed sözcüsü “F-35 programı üzerinde üretim devam ediyor ve 2018 için 91 uçağımızın teslimat hedefimizi karşılayacağımızdan eminiz. Fabrikalarımızdaki tüm işler aktif kalırken, F-35 Ortak Program Ofisi geçici olarak sözleşme konusu bir anlaşmaya varıncaya kadar uçak siparişi kabul etmeyi askıya aldık ve bunun yakında çözülmesini bekliyoruz” dedi.

Teslimatların ne kadar süreyle askıya alındığı ise belli değil.

Pentagon geçen yıl yaptığı açıklamada, F-35 filosundaki bağlantı sorununun uçuşları etkilemediğini, bunun bir güvenlik kaygısı yaratmadığını söylemişti.

Teslimat duraksaması, Pentagon’un en pahalı silah programında ortaya çıkmış olan birkaç üretim sorunundan biri ve Başkan Donald Trump yönetiminin savaşların maliyetini eleştirdiği bir zamana denk gelmesi ilginç. Öte yandan 2016 yılında, yakıt tanklarındaki ve jetin hatlarındaki yalıtım sorunları için bir düzeltme de, teslimatlarda yavaşlamaya neden olmuştu.

LOCKHEED'İN PARLAK ÇOCUĞU F-35'LER

Lockheed'in hisseleri, Reuters'in askıya alınma haberini bildirmesinin arından günü yüzde 2.7'lik bir erimeyle kapattı.

F-35 işi, Lockheed’in toplam gelirinin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.

Şirketin üçüncü çeyrekte havacılık sektöründeki satışları, F-35'in daha yüksek satışları ve programın Lockheed'in kârlılığına katkısıyla yüzde 14 artmış ve 4.7 milyar dolara yükselmişti.