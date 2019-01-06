Pentagon'da bir istifa daha

ABD Savunma Bakanlığı özel kalem müdürü Kevin Sweeney, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in görevden ayrılmasından bir ay sonra istifa etti.
Sweeney yazılı açıklamasında "özel sektöre geçmek için doğru bir zaman" dedi.,
ÜÇÜNCÜ İSTİFA
Sweeney'in istifası ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasından sonra ABD Savunma Bakanlığı'ndan gelen üçüncü üst düzey istifa oldu.
Yetkililer, Amerikan askerlerinin Suriye'den çıkışına ilişkin henüz bir takvim belirlenmediğini söylemişti.
Sweeney, Ocak 2017'den bu yana Savunma Bakanlığı'nın özel kalemi görevinde bulunuyordu.