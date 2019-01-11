Pentagon yetkilisi: Biz Bolton’dan emir almıyoruz

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Pentagon ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini ilerletiyor. Gazeteye konuşan bir Pentagon yetkilisi ‘Hiçbir şey değişmedi. Biz Bolton'dan emir almıyoruz’ dedi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Suriye'den çekilme takvimiyle ilgili belirsizliğe karşın süreci devam ettiren adımlar attığını yazdı.

Gazeteye konuşan bir savunma yetkilisi, "Hiçbir şey değişmedi. Biz Bolton'dan emir almıyoruz" dedi.

Nancy A. Youssef ve Dion Nissenbaum imzalı haber "Pentagon, Suriye'den çekilme sürecini ilerletiyor” başlığını taşıyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, haber, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın bu hafta (Türkiye gezisi öncesi) sarf ettiği bir cümleyle başlıyor. Bolton, "ABD, Türkiye Kürt ortaklarımızı hedef almama sözü verene dek Suriye'den ayrılmayacağız" demişti.

WSJ'ye konuşan ABD'li savunma yetkilileri ise Türkiye'yi öfkelendiren bu açıklamaya karşın, Pentagon'un çekilme konusunda yeni bir emir almadığını ve yeni bir emir alana dek de çekilme planlarını uygulamaya devam edeceğini söylüyor.

Adı açıklanmayan bu yetkililerden biri, değişen birşey olmadığının ve Bolton'dan emir almadıklarının altını çiziyor.

‘BEYAZ SARAY, PENTAGON VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA FİKİR AYRILIĞI’

Haberden bazı satırlar şöyle:

"Çekilme işlemine yardımcı olmak amacıyla bazı kara birlikleri Suriye'ye yöneldi. Yetkililer, USS Kearsarge'ın başını çektiği bir grup savaş gemisinin de hassas bir dönemde Suriye'den ayrılan askerleri almak için bu ülkeye hareket ettiğini söyledi. USS Kearsarge'da yüzlerce deniz piyadesi, helikopter ve uçak var…"

"Nihai çekilme işlemine yardımcı olmakla görevlendirilen birlikler de bölgede Kuveyt ve Irak'ın batısındaki El Esad Hava Üssü gibi yerlerde bulunuyor…"

Trump'ın çekilme planının geçen ay bazı değişikliklere uğradığını belirten WSJ; Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'nın takvim ve şartlar konusunda fikir ayrılığına düştüğünü belirtiyor. Ayrıca hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Kongre üyelerinin çekilme takvimini sorguladıklarını hatırlatıyor.

WSJ'ye göre ABD yetkilileri başta Suriye'deki tüm Amerikan güçlerinin "haftalar" içinde çekilmeye hazırlandıklarını söylüyordu. Ancak Türkiye'nin ABD'nin sahadaki ortaklarına saldırabileceğinden ve IŞİD'in yeniden ortaya çıkabileceğinden endişelenen ABD ordusu 4 ayı bulabilecek bir süre istedi.

TRUMP YÖNETİMİNE GÖRE ÇEKİLME SÜRECİ AÇIK UÇLU

Gazete, Trump yönetiminin şimdi ise çekilme takvimini "açık uçlu" olarak tanımladıklarını belirtiyor.

"Böylece Amerikalı yetkililer, Türkiye ve Sayın Erdoğan'ın ülkesi için tehdit oluşturduğunu ve terörist olduklarını söylediği ABD destekli Suriye'deki Kürt savaşlar ile anlaşma sağlamak için zaman kazanmaya çalışıyor" diyor WSJ.

Gazeteye konuşan iki savunma yetkilisi, Pentagon'un çekilmeye yönelik icra emrinde zamanla değişiklikler yapılabileceğini, halen ABD askerlerinin ne zaman ayrılacaklarının belirlenmediğini söylüyor. Bu da ABD ordusuna, asker hareketinin hızını belirleme imkanı veriyor.

WSJ'deki haberde ayrıca şu satırlar da var: "ABD yetkilileri, Sayın Erdoğan'dan, Amerika'nın Suriye'deki Kürt ortaklarına saldırmayacağı konusunda güvenceler aldıklarını düşünmüşlerdi. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı bu hafta böyle bir şartı kabul etmeyeceğini net şekilde söyledi. ABD ayrıca Suriye'deki Kürt savaşçılara verdiği silahları geri alıp almama konusundaki seçenekleri de inceliyor. Pentagon, Sayın Erdoğan'ın muhalefetini azaltmak için bu silahları geri alma sözü vermişti."