Pentagon, uzaya fırlatılacak araçlarda Rusya'yı yasak listesine aldı

ABD Savunma Bakanlığı, 2023 yılından itibaren uzaya fırlatılacak araçlarda Rusya’nın sağladığı hizmetlerin kullanılmasını yasakladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) uzaya fırlatılacak araçlarda sağladığı hizmetleri kullanmayı yasakladığı ülkeler listesine Rusya’yı da ekledi.

ABD’nin yasak listesinde Çin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC), İran, Sudan ve Suriye yer alıyordu.

TASS’ın haberine göre, Pentagon 31 Aralık 2022’den itibaren uzay araçlarının fırlatılmasında Rus roketlerinin kullanılmasını yasakladı.

Pentagon’un federal satın alma yönergesinde yapılan değişiklikle Rusya, 31 Aralık 2022’den itibaren uzaya ticari uyduların yerleştirilmesinde hizmetlerinin kullanılmasına yasak getirilen Çin, KDHC, İran, Sudan ve Suriye’nin yer aldığı yabancı ülkeler listesine eklendi.